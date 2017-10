Monica Bellucci dans un film d'horreur

L'Italienne se joint ainsi aux acteurs Ben O'Toole et Tess Haubrich pour ce long métrage dépeignant les aventures de Howard North, génie de l'électronique entraîné dans un conflit entre une famille de chasseurs de démons, La Tribu, et Asgartoth, démon ayant une emprise sur le réseau internet de la planète entière.

«Monica Bellucci amène son talent considérable et du glamour à notre production et on est super contents de l'avoir sur le projet, à travailler aux côtés de jeunes acteurs en devenir», a déclaré Kiah Roache-Turner. Très peu d'informations circulent sur Nekromancer, que les réalisateurs décrivent comme un mélange de «différents genres, la science-fiction et l'horreur».

Le tournage aura lieu à Sydney l'année prochaine.