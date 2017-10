Blade Runner: un mythe qui perdure

Pas un succès immédiat

À sa sortie, Blade Runner ne fracasse rien au box-office. Il amasse 6,1 millions lors de son premier week-end à l'affiche, loin de ses coûts de production, qui s'élèvent à 28 millions. L'arrivée en salle d'E.T. the Extra-Terrestrial et de Star Trek II quelques semaines plus tôt a un impact négatif sur le nombre d'entrées. Les critiques déplorent aussi la lenteur du récit et la surabondance d'effets spéciaux. Avec les années, le film est devenu culte, surtout à la suite de la parution de la Director's Cut et de la Final Cut.

Un robot ou non?

Rick Deckard est sommé d'éliminer les quatre répliquants - robots humanoïdes - qui se sont infiltrés sur Terre. Toutefois, quelques signes laissent croire que lui-même n'est pas humain. Tous les répliquants ont à un moment une lueur rouge dans les yeux, et le personnage d'Harrison Ford n'y échappe pas. L'acteur s'était pourtant entendu avec Ridley Scott sur le fait que Deckard était humain. Ce dernier a cependant confirmé dans les dernières années qu'il était un répliquant. Les explications dans Blade Runner 2049...

Placement de produits... malédiction!

Les panneaux publicitaires lumineux sont nombreux dans le Los Angeles de 2019 de Blade Runner. On voit entre autres les logos de Coca-Cola, Bell, RCA, Atari, Pan Am, Cuisinart et Koss. Un drôle de hasard a fait en sorte que chacune de ces sociétés a connu d'importantes difficultés financières ou même fait faillite dans les années qui ont suivi la parution du film. Coca-Cola est toujours un géant aujourd'hui, mais l'entreprise a essuyé de lourdes pertes financières après le lancement du New Coke en 1985.

Source d'inspiration, même chez Lego

Blade Runner a inspiré de nombreux créateurs en tous genres. Christopher Nolan, Guillermo del Toro, Frank Darabont et bien sûr Denis Villeneuve ont souvent parlé de l'impact que le film de Ridley Scott a eu sur leur démarche. Le réalisateur de The Lego Ninjago Movie, Charlie Bean, ne fait pas exception. «Moi, le directeur artistique Kim Taylor et le reste de l'équipe sommes des enfants de ce film. Nous sommes tellement des fans que nous ne pouvons nous empêcher d'inclure des références dans notre travail», a indiqué le spécialiste de l'animation. Ainsi, la ville de Ninjago et certains véhicules possèdent des traits similaires à ce qu'on retrouve dans le Los Angeles de Blade Runner.

Cyberpunk

Blade Runner a grandement contribué à la découverte du cyberpunk, un genre de science-fiction qui associe souvent les avancées technologiques à la dégénérescence de l'espèce humaine. Pessimistes, sombres et violentes, les oeuvres cyberpunk traitent souvent d'inégalité sociale et de perte d'humanité. Son empreinte se trouve dans une multitude de films (Robocop, Matrix), de séries télé (Dark Angel, Black Mirror), de jeux vidéo (Deus Ex, Watch Dogs), de mangas (Akira, Ghost in the Shell) ainsi que d'innombrables romans et bandes dessinées.

Pionnier des effets spéciaux

Pour Laurent Spillemaecker, directeur de la section 2D chez Rodeo FX, les effets spéciaux de Blade Runner sont parmi les meilleurs jamais faits. «[Le film] a bien vieilli, entre autres parce que les effets sont toujours aussi bons. Ils ont utilisé à merveille des maquettes extrêmement détaillées et des modèles réduits», explique-t-il. Selon lui, la scène d'ouverture où l'on découvre un Los Angeles futuriste a fait école. «Le plan fixe qui montre toute la ville est encore repris aujourd'hui!» Plus de 80 employés de l'entreprise québécoise ont travaillé sur la suite réalisée par Denis Villeneuve. Laurent Spillemaecker estime que son équipe a ajouté sa touche à 70 plans.

Dans le même univers qu'Alien?

Quelques éléments de la campagne de marketing de Prometheus, film réalisé par Ridley Scott en 2012, semblent indiquer qu'un lien existe entre la Weyland Corporation des séries Alien et Predator et la Tyrell Corporation de Blade Runner. La série Firefly et le film Serenity, deux créations de Joss Whedon, mentionnent aussi la société Weyland. Toutes ces oeuvres pourraient donc faire partie d'un même univers. Blade Runner 2049 et la suite d'Alien: Covenant confirmeront-ils davantage les liens entre celles-ci?