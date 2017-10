Wong Kar-wai à la télé pour Amazon

Intitulée Tong Wars, cette série, écrite par Paul Attanasio (Quiz Show, Donnie Brasco), aura pour cadre le Chinatown de San Francisco de la fin du XIXe siècle.

Elle fera écho aux violents affrontements entre différentes factions de la communauté chinoise de l'époque.

Le réalisateur de Chungking Express et d'In the Mood for Love, réputé pour peaufiner ses oeuvres de façon très méticuleuse, n'a rien offert aux cinéphiles depuis The Grandmaster, il y a quatre ans.

La date de tournage et de diffusion de la série n'a pas encore été divulguée.

Source: Variety