Flatliners: la fascination pour l'au-delà

De gauche à droite: Julia Roberts, Oliver Platt, Kiefer Sutherland, William Baldwin et Kevin Bacon dans Flatliners (1990).

«La concurrence est tellement rude de nos jours pour avoir un métier, c'est tellement plus dur qu'il y a 27 ans que les jeunes maintenant doivent prendre plein de trucs pour rester éveillés et étudier pendant 12 heures», explique-t-il.

«Ils veulent tous prendre un raccourci et prendre une pilule magique qui rendra leur vie géniale. Et tout d'un coup vous réalisez que c'était super sympa, c'était génial, mais maintenant il y a un prix à payer pour ça, et vous ne l'aviez pas vu venir», ajoute-t-il.

Dans son film, le prix à payer est le suivant: les étudiants doivent faire face à des phénomènes paranormaux qui les confrontent à leur passé et à des actes qu'ils regrettent profondément.

Remake ou réinterprétation?

Pour rendre Flatliners aussi réaliste que peut l'être une production hollywoodienne, Niels Arden Oplev s'est attaché les services d'experts médicaux, comme la consultante Lindsay Somers et son réseau d'infirmiers, de neurochirurgiens, et de radiologues.

Tous les diagnostiques portés à l'écran devaient être authentiques et les acteurs ont appris comment correctement administrer des injections, à la manière d'un vrai médecin.

«Bien sûr, nous faisons un film hollywoodien et pas un documentaire, nous avons pris des petites libertés, mais globalement nous avons essayé de rester aussi fidèles que possible à la réalité», explique Lindsay Somers.

Une autre différence entre les deux versions du film est l'intensité mise dans les scènes de tensions psychologiques, qui sont plus fortes pour mieux correspondre aux attentes d'une génération davantage habituée à être bousculée dans les salles de cinéma.

«Le vocabulaire utilisé dans les films, notamment les films d'horreur, a beaucoup changé en 27 ans. Les spectateurs en attendent plus maintenant qu'en 1990», raconte Niels Arden Oplev.

Le réalisateur de 56 ans, contacté en 2013 par Sony pour s'occuper du remake, explique également n'avoir regardé l'original que deux fois pendant la production de son film.

«Le vieux film est une superbe inspiration, mais nous ne faisons pas un remake, nous faisons une réinterprétation», assure-t-il.