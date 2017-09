L'ex-président José Mujica vedette d'un film sur le cannabis

Misión No Oficial (Mission non officielle), une comédie aux airs de faux documentaire, mêle éléments de fiction et réalité historique.

Le populaire ex-président y est présenté comme le «chef» qui envoie une délégation en mission aux États-Unis. Objectif: trouver la manière d'importer 50 tonnes de cannabis en Uruguay, où la marijuana est vendue légalement dans les pharmacies depuis deux mois selon un mécanisme unique au monde.

«Le film est une grosse blague», explique à l'AFP Denny Brechner, acteur et coréalisateur de Misión No Oficial.

L'Uruguay avait attiré l'attention des médias du monde entier fin 2013 en votant une loi inédite qui légalisait la culture et la commercialisation du cannabis à des fins récréatives, afin de lutter contre le trafic de drogues.

Le président, qui apparaît dans des séquences savamment montées pour servir la trame, était-il au courant du projet lorsqu'il a été filmé?

«Mujica savait qu'il s'agissait d'un film humoristique sur la marijuana, pour ce qui est du reste, nous avons pris beaucoup de libertés artistiques», a expliqué M. Brechner à l'AFP.

À l'issue d'une projection privée, pour José Mujica et sa femme Lucia Topolansky, récemment devenue vice-présidente d'Uruguay, il aurait lâché, selon le réalisateur: «(C'est) beaucoup de déconnade pour un sujet aussi sérieux».