Nos 20 films les plus attendus de l'automne

Call Me by your Name

Call Me by your Name, Luca Guadagnino - 8 décembre

Disons-le d'entrée de jeu: ce nouveau film de Luca Guadagnino (I Am Love, A Bigger Splash) est l'un des plus beaux que vous verrez cette année. Et ce n'est pas seulement en raison du décor enchanteur de la Lombardie. Portant à l'écran le roman qu'André Aciman a publié il y a 10 ans, le cinéaste italien décrit avec grâce et sensibilité l'histoire d'un amour aussi déchirant qu'inattendu. Mettant en vedette Armie Hammer (The Social Network, Nocturnal Animals) et l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, ce film se distingue aussi grâce à une discussion bouleversante entre un père et son fils, ainsi que par des chansons originales de Sufjan Stevens.

Downsizing, Alexander Payne - 22 décembre

Un film comportant des éléments de science-fiction signé par le réalisateur de Nebraska? On se doute bien que Downsizing n'a quand même pas l'ambition de rivaliser avec Blade Runner 2049. Matt Damon incarne un Américain moyen qui, pour réduire ses dépenses, tente l'expérience de la miniaturisation, une technique mise au point par des scientifiques norvégiens. Alexander Payne a coscénarisé ce film, qui a ouvert la Mostra de Venise mercredi, avec Jim Taylor, son complice de la première heure, avec qui il a écrit Citizen Ruth, Election, About Schmidt et Sideways.