Un film sur le Joker produit par Scorsese?

Le site Deadline rapporte que le réalisateur de Goodfellas voudrait raconter les origines de l'ennemi juré de Batman dans un Gotham City sombre au début des années 80. Le style du film s'apparenterait à celui de Taxi Driver et de Raging Bull.

Scott Silver (8 Mile) et Todd Philipps (The Hangover) travaillent actuellement sur le scénario et ce dernier doit aussi occuper le fauteuil du réalisateur.

Warner Bros indique que le film ne sera pas inclus dans la série de l'univers DC, récemment prolongée par Wonder Woman.

Par ailleurs, le Hollywood Reporter a révélé hier que Jared Leto et Margot Robbie incarneront de nouveau le Joker et Harley Quinn dans un film consacré au couple de vilains, qui sera réalisé par Glenn Ficarra et John Requa (This is Us).