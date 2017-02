Jack Nicholson fera son retour en Toni Erdmann

Adam McKay, qui a dirigé The Big Short (2015), va produire le film aux côtés de Kristen Wiig et de l'acteur comique Will Ferrell, ajoute pour sa part The Hollywood Reporter.

Nicholson, qui a tourné dans plus de 60 films de cinéma et reçu trois Oscars (As Good as It Gets, Terms of Endearment et One Flew Over the Cuckoo's Nest), était absent des salles depuis How Do You Know, sorti en 2010, où il donnait la réplique à Reese Witherspoon et Paul Rudd. Depuis, il était considéré comme en retraite.

Le charismatique acteur a fait ses débuts à l'écran dans The Cry Baby Killer (1958), produit par Roger Corwan, puis, incapable de trouver des rôles ailleurs, il a tourné presque exclusivement pour ce producteur de films de série B pendant les dix années qui ont suivi.

C'est un rôle d'avocat dans Easy Rider (1969) de Dennis Hopper qui l'a révélé, et le film emblématique du nouvel Hollywood, devenu un classique, lui a valu sa première nomination aux Oscars.

One Flew Over the Cuckoo's Nest, en 1975, a fait de lui une vedette mondiale et lui a offert sa première statuette.

Il a séduit le jeune public en incarnant le malfaisant Joker dans le film Batman (1989). Parmi ses rôles les plus célèbres, on compte aussi The Witches of Eastwick, The Postman Always Rings Twice, About Schmidt, A Few Good Men, Shining et Chinatown.