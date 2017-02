Une visite dans les coulisses du Parrain?

Francis and the Godfather, écrit par Andrew Farotte, s'attarderait à décrire toute l'histoire entourant le chef-d'oeuvre de Francis Coppola, de l'embauche d'Al Pacino et Marlon Brando jusqu'aux démêlés de la production avec la mafia new-yorkaise.

Peter Bart, qui avait acquis à l'époque les droits d'adaptation du roman de Mario Puzo, agira à titre de consultant. Aucun cinéaste n'est encore lié au projet.

Considéré comme l'un des plus grands films du cinéma américain, The Godfather n'avait pourtant pu transformer en Oscars que 3 de ses 11 nominations en 1973: meilleur film, meilleur acteur (Marlon Brando), et meilleur scénario adapté.