Resident Evil contre Underworld

L'ennemi

Resident Evil

Scénario classique (voir The Walking Dead, 28 Days Later, etc.): le virus T, malencontreusement (!) libéré, a transformé les humains en zombies. Ils sont des hordes à s'interposer entre Alice et son but. En plus, d'un film à l'autre, l'héroïne se retrouve en présence de créatures de plus en plus bizarres, créées par bio-ingénierie. Il faut varier les plaisirs!

Underworld

Comme dans Resident Evil, l'héroïne fait face à des icônes du panthéon des monstres. Ici, des loups-garous (les Lycans), qui affrontent ces autres créatures mythiques que sont les vampires. Les premiers peuvent à volonté passer de l'état humain à celui de monstre. Et les deux espèces sont le résultat d'une pandémie virale. On puise à des sources semblables.

L'homme de l'ombre

Resident Evil

Le destin de la série et d'Alice est dirigé par Paul W.S. Anderson, qui a écrit les six films, les a réalisés (à l'exception des deuxième et troisième) et les a produits. Il est aussi, depuis 2009, marié avec Milla Jovovich, avec qui il a deux filles.

Underworld

Len Wiseman est le cocréateur de la série, il en a réalisé les deux premiers films et en est l'un des producteurs. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré Kate Beckinsale, ils se sont mariés en 2004 et le sont restés jusqu'à l'an dernier.

Les critiques et le succès

Resident Evil

26,2 %: moyenne sur Rotten Tomatoes

37 %: moyenne sur Metacritic

290 millions: budget total

951 millions: box-office actuel

Underworld

23,8 %: moyenne sur Rotten Tomatoes

36,6 %: moyenne sur Metacritic

212 millions: budget total

534 millions: box-office actuel