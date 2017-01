MK2 | Mile End, nouvel acteur dans l'industrie du cinéma

Charles Tremblay, qui a fondé la société Métropole Films en 2006 (et l'a quittée 10 ans plus tard), s'est associé à MK2, une importante société de production et de distribution parisienne.

Pas de sous-distribution

Pendant ses années à Métropole, Charles Tremblay a pu distribuer au Québec de nombreux titres internationaux prestigieux, acquis notamment par des sociétés américaines, comme Sony Pictures Classics. Ces droits sont habituellement vendus pour l'ensemble du territoire nord-américain et la marge de manoeuvre du distributeur québécois s'en trouve alors très restreinte.

«Dans la mesure du possible, nous allons tenter de casser le moule de la sous-distribution, indique-t-il. On ne se concentre pas sur les grands titres internationaux pour l'instant - les Almodovar, etc. -, mais il n'est pas dit qu'éventuellement, nous ne tenterons pas de les obtenir. Il est cependant clair que nous faisons des acquisitions pour le territoire québécois et canadien.»

«Nous souhaitons aussi réduire le décalage entre les sorties en Europe et au Québec, à tout le moins éviter les délais d'un an.»

Le premier titre acquis par la société, Monsieur et madame Adelman, de Nicolas Bedos, sortira vraisemblablement au Québec au mois d'avril, soit un mois après avoir pris l'affiche dans l'Hexagone. Le Québécois Nicolas Bolduc (Rebelle, Enemy, Two Lovers and a Bear) signe la direction photo de ce film comportant une «belle et grande histoire d'amour».

Une vie, adapté d'une nouvelle de Guy de Maupassant, vient aussi d'enrichir le catalogue de la nouvelle société. Ce film de Stéphane Brizé (La loi du marché) est le récent lauréat du prix Louis-Delluc, considéré comme le Goncourt du cinéma.

Et les nouvelles salles?

MK2 avait par ailleurs été pressentie pour acquérir l'Excentris, mais la société avait finalement dû renoncer, estimant les risques financiers trop importants. Cela dit, la volonté de construire un nouveau complexe de salles à Montréal - et peut-être même plus qu'un - reste bien concrète. L'enjeu est de créer une dynamique favorable à des activités de production, de programmation, à la création d'événements autour du cinéma, ainsi que des activités de réalité virtuelle. Un endroit serait trouvé dans la métropole québécoise, mais le directeur de MK2 refuse pour l'instant de révéler des détails.

«Idéalement, on voudrait couvrir le centre, l'est et l'ouest de Montréal, indique Nathanaël Karmitz. Mais nous n'avons pas d'échéancier précis à cet égard.»

De son côté, Charles Tremblay précise que le choix du nom de la société, MK2 | Mile End, découle de son affection pour le quartier dans lequel il a toujours tenu ses activités professionnelles. Il ne faudrait pas y voir un indice de l'emplacement du futur premier complexe.

À quand la première pelletée de terre?

MK2: un rayonnement international

Fondée en 1974 par Marin Karmitz, MK2 possède un catalogue comprenant environ 600 oeuvres, signées par certains des plus grands du septième art: Truffaut, Chaplin, Kieslowski, Chabrol, Godard et bien d'autres. MK2 diffuse aussi les films de Xavier Dolan en France. Elle s'est aussi impliquée dans la production d'au moins deux films du cinéaste québécois. La société exploite 10 complexes cinématographiques à Paris, dont le magnifique MK2 Bibliothèque, et, depuis deux ans, presque autant en Espagne. En plus de s'implanter au Québec, et ailleurs au Canada éventuellement, MK2 aurait aussi l'Amérique du Sud dans son viseur.