Carrie Fisher et Debbie Reynolds enterrées à Hollywood Hills

Les actrices américaines Carrie Fisher et Debbie Reynolds ont été enterrées, vendredi, lors d'une cérémonie privée, au cimetière Forest Lawn, à Hollywood Hills.

Associated Press LOS ANGELES

Les cendres de Carrie Fisher ont été placées dans une urne en forme d'antidépresseur.

Carrie Fisher était connue pour son humour macabre et son franc-parler à propos de ses déboires avec la maladie mentale. Voilà pourquoi son frère, Todd Fisher, et sa fille, Billie Lourd, ont choisi cette urne particulière pour ses cendres.

Todd Fisher a rapporté que l'objet préféré de sa soeur était un comprimé de Prozac format géant qu'elle avait acheté il y a plusieurs années.

Outre la crémation de Carrie Fisher et la forme singulière de son urne, aucun autre détail sur la cérémonie n'a été divulgué par la famille.

D'autres célébrités reposent dans le même cimetière, dont Bette Davis, Lucille Ball, Dick Van Patten, Liberace et Florence Henderson.

Carrie Fisher, qui avait interprété la princesse Leia dans la saga Star Wars, est décédée à l'âge de 60 ans le 27 décembre. Sa mère, Debbie Reynolds, vedette du film Singin' in the Rain et de plusieurs autres comédies musicales, est morte le lendemain, à 84 ans.

La famille des défuntes planifie maintenant une cérémonie publique.