Debbie Reynolds et Carrie Fisher seront honorées sur Broadway

Les théâtres de la célèbre avenue Broadway, à New York, prévoient tamiser leurs lumières, vendredi soir, pour honorer la mémoire de l'actrice Debbie Reynolds, et celle de sa fille, l'actrice et écrivaine Carrie Fisher, qui sont décédées il y a une semaine.

Associated Press NEW YORK

La Broadway League a annoncé que les lumières seraient tamisées pendant une minute, à 19 h 45.

Reynolds et Fisher ont fait leurs débuts sur Broadway en 1973 dans la comédie musicale «Irene», qui avait valu une nomination à Debbie Reynolds aux Tony Awards.

Debbie Reynolds avait aussi tenu un rôle dans la pièce Woman of the Year et dans la revue musicale Debbie.

Carrie Fisher avait quant à elle présenté son spectacle solo, Wishful Drinking sur Broadway, en plus d'avoir participé aux pièces Agnes of God et Censored Scenes From King Kong.

Debbie Reynolds est décédée le 28 décembre dernier à l'âge de 84 ans, un jour après que sa fille de 60 ans eut rendu son dernier souffle.