Des images du film sur Carrie Fisher et Debbie Reynolds dévoilées

Préparez vos mouchoirs. La chaîne HBO a dévoilé la bande-annonce du documentaire Bright Lights : Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds, qui devait être diffusé en mars, mais qui a été devancé à samedi, 20 h.

Présenté au dernier Festival de Cannes, ce film montre la relation complice, tendre et drôle, entre la mère et la fille qui sont voisines.

Il a été tourné en 2014 et en 2015, et on y voit Carrie Fisher se préparer à son retour dans l'univers de Star Wars.

L'actrice est morte d'une crise cardiaque le 27 décembre dernier, et Debbie Reynolds le lendemain, comme si la mère n'avait pu supporter le choc de la perte de sa fille.

Les téléspectateurs ne pourront qu'être bouleversés par cette incursion privilégiée dans l'intimité de ces deux femmes.