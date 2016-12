 Justin Trudeau et des acteurs canadiens rendent hommage à Carrie Fisher 

Le premier ministre Justin Trudeau et les acteurs canadiens Dan Aykroyd et William Shatner ont rendu hommage mardi à Carrie Fisher, devenue célèbre pour avoir incarné la princesse Leia dans Star Wars.

Au cours des deux dernières années, le premier ministre a invité de jeunes patients du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario à se joindre à lui pour des projections privées du Star Wars: The Force Awakens et de Rogue One.

À l'Halloween 2015, il avait été photographié avec sa famille, déguisé en Han Solo, tandis que sa femme, Sophie Grégoire, était déguisée en princesse Leia.

Carrie Fisher s'est éteinte mardi, à l'âge de 60 ans, quatre jours après avoir éprouvé un malaise dans un vol entre Londres et Los Angeles. Certains médias rapportent qu'elle a succombé à une crise cardiaque.

Dan Aykroyd, qui a été brièvement fiancé à l'actrice en 1980, l'a appelée sa «belle, brillante, amusante, sage, gentille et généreuse soeur Blues» sur Twitter.