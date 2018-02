Ce silence qui tue: les survivantes

Le fil, ce sont les personnages?

Oui. Mais aussi donner des clés de compréhension. On commence le film avec le gros de l'affaire, la problématique des femmes autochtones assassinées et disparues. On veut que les téléspectateurs se questionnent: mais pourquoi se mettent-elles dans des situations tellement à risque? Pourquoi se ramassent-elles dans le Downtown Eastside de Vancouver? Et tranquillement, on remonte la piste. J'ai l'impression d'expliquer les mêmes affaires depuis 10 ans, mais on n'a pas le choix de retourner aux problématiques des réserves et des pensionnats, parce que c'est tout ça qui fragilise les femmes.

Comment êtes-vous arrivée au cinéma?

C'est le cinéma qui m'a trouvée. J'ai fait une maîtrise en sociologie et je ne me destinais pas pantoute à ça. C'est un hasard de la vie. En socio, j'ai toujours travaillé sur les Premières Nations parce que j'avais toujours remarqué une grande incompréhension à notre égard, une méconnaissance. C'est la mission que je m'étais donnée et le cinéma est une belle façon d'y arriver.

À la base, le film a été fait pour la télé?

Oui. C'est rare qu'on nous demande ça, mais les deux diffuseurs voulaient quand même un film de festival, qu'il ait une facture cinématographique.

Et comment donne-t-on une facture cinématographique à un reportage fait pour la télé?

On s'entoure d'une équipe, on soigne la direction photo. J'ai travaillé les moments où on évoque des cas de femmes disparues en tournant des scènes plus poétiques plutôt que de choisir la voie de la reconstitution. Le film parle beaucoup, mais l'idée était de suivre les gens dans leur maison, qu'on ne soit pas dans des lieux désincarnés.

Vous n'étiez pas en colère, des fois, pendant le tournage?

Je suis davantage habitée par l'urgence d'agir, de parler, de montrer. Et comme le dit ce poème de Cohen qui m'a marquée, c'est dans les fissures qu'on trouve la lumière. Et malgré la dureté du sujet, j'ai vu beaucoup de lumière. C'est sûr que je ne donne pas de solution dans le film. Les gens me demandent: astheure, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut juste s'intéresser, se questionner comme citoyens. Mais après, il faudra de grandes décisions politiques pour donner la possibilité aux gens de guérir. Les communautés saignent de partout et elle est là, l'urgence. La commission d'enquête est un exercice nécessaire, mais depuis qu'elle est commencée, il y a des dizaines d'autres femmes qui sont disparues ou qui ont été assassinées. Le cauchemar continue.

Quelle vie souhaitez-vous à votre film?

Qu'il ait une reconnaissance en festival. On a cette ambition. Et qu'il soit vu à la télé par le plus grand nombre, pour qu'on soit empathique à la cause de ces personnes et qu'on apprenne à mieux les connaître. Combler ce bout de chemin qui nous sépare. C'est un grand rêve que j'ai.

Ce silence qui tue sera présenté mardi et mercredi prochains dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. Il sera aussi diffusé sur APTN le 5 mars et à Canal D le 8 mars.

Kim O'Bomsawin participera à une table ronde sur la représentation des autochtones à l'écran mercredi prochain dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma.