Films et activités pour tous aux Rendez-vous Québec cinéma

Rendez-vous pop corn

Les enfants de 5 ans et plus sont tous invités, peu importe leur âge, à cette journée consacrée à la famille. Les activités, qui se déroulent toute la journée, comprennent la présentation de sept courts métrages, un atelier de création en animation image par image (stop-motion), des contes animés, un stand de maquillage ainsi qu'une projection spéciale du long métrage d'animation Ballerina. Pour les grands frères et grandes soeurs, une rencontre est proposée avec les acteurs de la télésérie Le chalet, en plus de la projection d'un épisode en primeur.

Le dimanche 25 février, à compter de 9 h 30, à la Cinémathèque québécoise