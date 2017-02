Du «bon stock» aux Rendez-vous du cinéma québécois

Courts métrages

La comédienne et réalisatrice Sarianne Cormier est à la tête de la programmation des courts et moyens métrages, qui sont au nombre de 244 cette année. «Plus de la moitié de ces films sont réalisés par des femmes», a précisé Mme Cormier, photographiée ici avec les réalisatrices Sandra Coppola et Fanny Mallette. Répartis en 40 programmes, ces films comptent autant des fictions que des documentaires, des animations et des oeuvres expérimentales.

Leçons de cinéma

Que serait un festival sans leçons de cinéma? Les RVCQ en proposent cinq. Autant de rencontres intenses avec Anne Dorval, trois artisans d'effets visuels du film Arrival de Denis Villeneuve, Dominic Gagnon («Archéologie de l'Amérique de Trump»), la directrice artistique André-Line Beauparlant et Podz qui, avec un exemple donné en direct à la Cinémathèque québécoise, parlera de la fabrication d'un plan-séquence comme il l'a fait dans son film King Dave.