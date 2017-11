Céline Baril: dans la forêt luxuriante des humains

Et tous ces gens que vous nous présentez, qui recyclent, qui éduquent, qui embellissent, ça pourrait paraître dérisoire, mais ce ne l'est pas.

Ça fonctionne par cumul. Ça finit par faire un écosystème de gens qui ont chacun quelque chose de particulier. C'est quand même réjouissant ! Je ne suis pas allée à la recherche de personnes bonnes, altruistes, empathiques. Mais tous ces gens choisis au hasard l'étaient.

Vous faites des liens entre les grandes lois qui régissent l'univers et le local. Et ça fonctionne. Le film s'est quand même construit comme ça?

Oui, il y a beaucoup de montage. On pouvait faire une heure et demie de conversation, mais après, il fallait décider ce qu'on prenait. C'était infini comme possibilités. C'est comme une sculpture: ma boîte à outils, ce sont tous mes David. Il fallait juste trouver le rythme, la façon de lier les sujets, pour que ça donne quelque chose d'émouvant.

Votre film est présenté en ouverture des RIDM. Qu'est-ce qu'un bon documentaire, selon vous?

Il y a toutes sortes de bons documentaires. Je ne ferais jamais de documentaire d'enquête, mais j'aime ça. Je préfère ceux où je ressens des choses. Il doit y avoir un projet cinématographique et esthétique à la base, mais on doit sentir qu'il y a quelqu'un derrière. Si tu embarques avec moi et que tu vas jusqu'au bout, tu vas faire un beau voyage dans une forêt luxuriante de David.

Quelle vie souhaitez-vous à votre film?

Il va vivre par la manière dont les gens vont se l'approprier. Quand tu sors de là, il n'y a pas de statement, mais ça dit que si tu es actif dans ta vie, tout le monde autour vit. Ce qui ne marche pas, c'est la passivité. Les gens dans mon film n'ont pas beaucoup de sous, mais ils font tous partie de quelque chose.

Comme Blancs occidentaux, c'est utile de voir ça.

C'est pour ça que je termine avec le David-migrant qui attend dans le nord de la France de passer en Grande-Bretagne. Les gens m'ont demandé pourquoi je finissais à Calais. Parce qu'il le fallait.

24 Davids est présenté dans le cadre des RIDM ce soir à 19 h, puis le 11 novembre à 16 h 30. Il sera présenté à la Cinémathèque québécoise à compter du 2 février 2018. Les RIDM se poursuivent jusqu'au 19 novembre.