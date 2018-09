Mostra: Alfonso Cuaron remporte le Lion d'or pour Roma

Le jury, présidé par le Mexicain Guillermo del Toro, lui-même lauréat du Lion d'or l'an dernier, a récompensé cette histoire de deux femmes de conditions sociales différentes dans le Mexico des années 1970.

« Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liba, la femme qui a inspiré le rôle de Cleo [l'héroïne du film]. Ce sera un cadeau d'anniversaire », a déclaré Alfonso Cuaron en recevant son prix pour ce fim très personnel et émouvant tiré de ses souvenirs d'enfance.

« Ce prix est le témoignage de mon amour pour toi, Liba, et pour mon pays », a ajouté le cinéaste oscarisé en 2013 pour son épopée spatiale Gravity.

La Mostra a attribué les prix d'interprétation masculine à Willem Dafoe, qui campe un Vincent Van Gogh troublant de ressemblance dans At Eternity's Gate de Julian Schnabel. Son équivalent féminin est allé à la Britannique Olivia Coleman, reine Anne d'Angleterre entre humour et hystérie dans The Favourite, du Grec Yorgos Lanthimos.

Jacques Audiard a reçu le Lion d'Argent de la meilleure mise en scène pour son premier western, The Sisters Brothers. Le Prix du meilleur scénario a quant à lui été décerné à Joel et Ethan Coen pour un autre western plein d'humour et d'ironie, The Ballad of Buster Scruggs.

La seule réalisatrice en compétition, l'Australienne Jennifer Kent, a reçu le Prix spécial du jury pour The Nightingale, fresque violente campée pendant la colonisation britannique au XIXe siècle en Tasmanie.