Mostra: Cuarón, Audiard, Assayas et Lanthimos favoris

Le film Roma du Mexicain Alfonso Cuarón, Les frères Sisters de Jacques Audiard, Double vies d'Olivier Assayas et The Favourite du Grec Yorgos Lanthimos sont en tête des pronostics pour le Lion d'or mercredi, à trois jours du palmarès de la 75e Mostra de Venise.

Récit aux accents autobiographiques, Roma, qui raconte l'histoire de deux femmes de conditions sociales différentes dans le Mexico des années 1970, a les faveurs des représentants de la presse étrangère présents sur le Lido.

Il est suivi à égalité par Les frères Sisters, western signé Jacques Audiard, Double vies, comédie dramatique sur le parcours d'un éditeur (Guillaume Canet) dépassé par les nouvelles pratiques du livre numérique et The Favourite, intrigue mordante située dans la cour de la reine Anne d'Angleterre au XVIIIe siècle.

Le trio est suivi par First Man, biopic consacré à l'astronaute Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune (avec Ryan Gosling), par l'effrayant Suspiria, remake du film culte éponyme de Dario Argento (1977), signé de l'Italien Luca Guadagnino et par le western, signé des frères Coen The Ballad of Buster Scruggs.

Riche en portraits de fortes femmes, en films de genre (historiques, westerns, horreur), en remakes, en films historiques, cette 75e Mostra a aussi proposé des récits consacrés aux fléaux de notre époque comme le terrorisme ou le fanatisme.

Les stars n'ont pas manqué sur le tapis rouge où ont défilé la popstar Lady Gaga (venue présenter hors compétition le remake de A Star Is Born), Natalie Portman, Emma Stone ou Ryan Gosling.

Le palmarès sera révélé samedi par le jury présidé cette année par le cinéaste mexicain Guillermo del Toro, vainqueur du Lion d'or l'an passé avec The Shape of Water.