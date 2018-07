Dans la brume meilleur film à Fantasia

Tourné et produit en France, le film de M. Roby raconte l'histoire poignante d'une famille qui tente de survivre à une brume toxique qui s'est répandue dans Paris, faisant un nombre incalculable de victimes.

Mettant en vedette Romain Duris et Olga Kurylenko, le film avait été présenté en ouverture du festival le 12 juillet dernier et avait reçu un très bon accueil. Le jury a estimé que l'oeuvre de M. Roby constitue un «terrifiant portrait d'une extension massive» et que «l'apocalypse n'avait pas été montrée de façon aussi convaincante depuis des décennies»!

Dans une récente entrevue à La Presse, M. Roby disait à propos de son film: «Plusieurs scènes se passent sous la fumée et l'élément angoissant devient instantané et il est très impressionnant. Le sentiment d'étouffement est quelque chose de très particulier. C'est comme si le spectateur entrait dans une maison en feu. Et puis, mon film rappelle la pollution. Il y a un élément écologique qui vient avec le propos.»

Le film sortira maintenant en salle le 10 août au Québec.

La 22e édition de Fantasia se poursuit jusqu'au 2 août.