Festival du nouveau cinéma: des films et des gens à voir

Paul Schrader

Scénariste et réalisateur, l'Américain Paul Schrader est sans aucun doute l'invité le plus marquant de cette 47e édition. Il sera au festival du 10 au 14 octobre et donnera, le vendredi 12 octobre, à 17 h, une classe de maître à la Cinémathèque québécoise. Les programmateurs lui rendent de plus hommage avec une rétrospective de six films, soit Raging Bull de Martin Scorsese (qu'il a scénarisé) ainsi que The Comfort of Strangers, Affliction, Light Sleeper, Mishima et le récent First Reformed qu'il a réalisés.

Invités

Outre Paul Schrader, la liste des invités du FNC est substantielle et diversifiée. Parmi eux, le Français Alex Lutz sera à Montréal du 12 au 14 octobre pour présenter son film Guy, une comédie dramatique. Toujours de France, l'acteur et humoristique Éric Judor (du duo Éric et Ramzy) nous visitera du 5 au 7 octobre pour accompagner la comédie Roulez jeunesse. Présenté à la Berlinale, le long métrage roumain Lemonade, en compétition officielle au FNC, sera accompagné de la réalisatrice Ioana Uricaru et de l'actrice Malina Manovici. Connu sous son surnom Cassandro, l'ancien champion lutteur mexicain Saul Armendariz viendra présenter le film qui lui est consacré, Cassandro, the Exotico!