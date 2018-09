Paul Schrader au FNC

Pour sa 47 e édition (3-14 octobre), le Festival du nouveau cinéma (FNC) accueillera le grand scénariste et réalisateur américain Paul Schrader parmi ses invités.

M. Schrader s'est fait connaître pour son travail de scénariste, notamment pour les films Taxi Driver et Raging Bull de Martin Scorsese. Il a aussi réalisé plusieurs films, tel American Gigolo. Une rétrospective de certains de ses films (Raging Bull, Affliction, First Reformed, etc.) sera présentée pour l'occasion.

L'invité du FNC recevra une Louve d'honneur du festival et donnera une classe de maître le vendredi 12 octobre à 17 h à la Cinémathèque québécoise.