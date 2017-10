Vanessa Redgrave: dire et nommer les choses

Ses parents étaient de célèbres acteurs. Sa soeur Lynn et son frère Colin exercent le même métier qu'elle, tout comme ses deux filles, Joely et Natasha Richardson (morte tragiquement en 2009). Lauréate de deux prix d'interprétation au Festival de Cannes (Morgan en 1966 et Isadora en 1969) et d'un Oscar (Julia en 1978), Vanessa Redgrave est aussi reconnue pour mettre sa notoriété au service de causes sociales. La légendaire actrice britannique s'amène au Festival du nouveau cinéma pour présenter Sea Sorrow, son tout premier film à titre de réalisatrice, mais surtout pour défendre les droits de la personne et dénoncer le traitement infligé aux demandeurs d'asile.