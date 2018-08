FFM: la persistance du samouraï

Le producteur Roger Frappier et l'animatrice Francine Grimaldi, notamment, étaient présents à la soirée d'ouverture.

Le jury aura la tâche de départager les 24 longs métrages de la compétition mondiale.

Un mélo nippon

Serge Losique a aussi tenu à rendre hommage à Akira Kurosawa. Le réalisateur des Sept samouraïs et de Kagemusha reste, à son avis, le plus grand cinéaste de l'histoire du cinéma. Aussi a-t-il fait un lien avec Samurai's Promise, le film présenté hier soir, en lice pour le Grand Prix des Amériques. Réalisé par Daisaku Kimura, un vétéran qui signe ici un troisième long métrage à titre de réalisateur après avoir été directeur photo pour plus de 50 films, Samurai's Promise est un film esthétiquement soigné - comme l'étaient les films de Kurosawa -, mais ces qualités artistiques ne peuvent masquer les carences sur le plan narratif ni la rigidité de la direction d'acteurs.

Cette histoire, campée dans le Japon du XVIIIe siècle, d'un samouraï qui doit tendre la main à un clan rival est parsemée d'éléments mélodramatiques et de morts théâtrales, que vient souligner à gros traits une trame musicale parfois beaucoup trop insistante.

Rencontré avant la projection, le producteur Roger Frappier, qui dit avoir assisté à une trentaine de soirées d'ouverture du FFM au fil des ans, ne cachait pas son admiration devant l'obstination du fondateur.

«Je ne sais pas si on peut comparer Serge Losique à Don Quichotte, mais ça me jette à terre de le voir organiser ça tout seul. Et il sera le seul à décider de la suite des choses.»

Le 42e Festival des films du monde se poursuit jusqu'au 3 septembre.