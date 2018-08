La programmation du FFM est en ligne

On ne remarque aucun film québécois, canadien, ou américain dans la compétition mondiale des longs métrages, mais la Russie est le pays le mieux représenté, avec trois films.

La Chine, le Japon, le Portugal et la Suisse en comptent deux. Parmi tous les titres annoncés, un seul est canadien: We'll Always Have Toynbee, de Sonia B. Boileau, a été sélectionné dans la compétition des courts métrages.

Au moment d'écrire ces lignes, la grille horaire n'était pas disponible.

Le 42e FFM se déroule du 23 août au 3 septembre.

http://www.ffm-montreal.org