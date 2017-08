FFM: un Elvis d'Albanie

Le ridicule et le tragique

Pour Fatmir Koçi, la figure d'Elvis était un choix logique, parce que reconnue universellement. De plus, cela apporte au film, nous dit-il, «quelque chose de drôle et de ridicule, même si c'est douloureux et triste». Tout de même, Elvis est aussi un symbole culturel et, selon lui, «la seule façon d'abandonner la violence et d'établir la paix est d'aller à un niveau spirituel, car les conflits et la haine qui perdurent longtemps dans des pays ne peuvent être résolus par la force ni par l'économie, mais par l'art et la culture».

Et, justement, l'art et la culture en Albanie, ça n'a pas l'air d'être facile. Fatmir Koçi - qui a d'ailleurs cofondé la première école de cinéma albanaise en 2004 - estime que l'Albanie d'aujourd'hui, après des décennies de dictature et la guerre, a sombré dans «un mauvais capitalisme typique : les pauvres deviennent plus pauvres, les riches deviennent plus riches». Et il n'y a pas beaucoup de films pour que les Albanais puissent se voir à l'écran ou réfléchir à leur situation. À ce sujet, il confie sa détestation de Netflix, qui prend toute la place et qui «tue l'art». «C'est un film difficile à vendre et à distribuer», a-t-il expliqué aux spectateurs montréalais, qui l'ont vu avant même qu'il ne soit présenté en Albanie au mois de novembre.

Nicole, une cinéphile dans la soixantaine, habituée du FFM, discutait après la projection avec le réalisateur, lui expliquant que le festival n'avait pas le lustre d'antan, mais que «c'est encore tellement important de voir des films qu'on ne peut jamais voir ailleurs». Et c'est assez vrai qu'on n'aurait jamais pu voir un Elvis albanais ailleurs qu'au FFM. On veut en parler avec un jeune homme qui scrute la programmation dans les vitrines de l'Impérial, pour découvrir qu'il s'agit d'Oleg Ageichev, réalisateur russe venu présenter son premier film, Dominika, et qui découvre aussi Montréal pour la première fois. «Je suis un peu nerveux», dit-il...