Ouverture du 41e FFM: en formule... écologique!

«Ça va beaucoup aider le FFM!» Faisant bien entendu allusion au soutien de Québecor, venue plus tôt cette semaine à la rescousse du vénérable théâtre, le grand manitou du Festival des films du monde a mis l'accent dans son allocution sur le virage écologique qu'a pris sa manifestation, d'où la mise en place, sur le parvis du cinéma, d'un tapis... vert!

«On est écologique ou on ne l'est pas!», a-t-il dit avant de lancer des pointes à Al Gore, grand militant de la cause environnementale «qui voyage quand même en jet privé, et ça pollue», ainsi qu'à la direction de la Ville de Montréal. «Il faut choisir. Ou la pollution [la Formule 1], ou l'écologie [la Formule électrique]!» Ce militantisme vert expliquerait ainsi pourquoi toute la documentation liée à la tenue du FFM est désormais offerte exclusivement sur l'internet. «On sauve des arbres!», a justifié M. Losique, tout juste avant d'expliquer que la présidente du jury, Fanny Cottençon, était arrivée au cinéma à pied, sans limousine, «parce que le cinéma est né comme ça, dans la rue».

«Un tapis rouge symbolise les puissants qui écrasent le peuple. Voilà pourquoi il n'y en a plus ici.»

De son côté, la présidente du jury a salué son hôte et s'est dite ravie de séjourner à Montréal pour la toute première fois. Rappelons que l'actrice française sera appuyée dans sa tâche par le cinéaste québécois Roger Cantin, ainsi que par trois partenaires qui exerceront leur tâche à distance. L'un d'eux est un critique chinois et un autre a réclamé l'anonymat «afin de ne pas être inondé de courriels». Le producteur torontois Andre Bennett complète ce jury.

Un public fidèle à la rescousse

Même si, il y a quelques jours à peine, peu de gens auraient parié sur la tenue d'une soirée d'ouverture, le 41e Festival des films du monde a quand même été lancé hier soir de façon honorable. La direction a d'ailleurs fait preuve de flair en laissant au public la possibilité de se procurer des billets pour une soirée d'ouverture habituellement réservée à des invités. Dire que la salle était remplie à craquer serait mentir, mais elle n'était pas vide non plus.

Compte tenu des circonstances, il aurait été franchement difficile de faire mieux. Organisé sans aucun financement public, tenu à bout de bras par une équipe formée de bénévoles, complètement abandonné par le milieu du cinéma (aucun distributeur local n'a inscrit de film à la manifestation), dévoilant sa programmation au compte-gouttes à l'ombre des médias, qui ne sont pas tenus au courant, ce festival a dû se résigner à un régime spartiate.

Les oriflammes indiquant la présence du FFM dans les rues ont disparu (tout comme le cinéma à la belle étoile), et le Quartier des spectacles était davantage animé hier par le Festival Mode & Design et son aspect festif.