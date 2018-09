The Hummingbird Project de Kim Nguyen vendu aux États-Unis

(TORONTO) À peine deux jours après la toute première projection de The Hummingbird Project, film de Kim Nguyen qui met en vedette Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård et Salma Hayek, une entente de distribution aux États-Unis a été conclue avec la société The Orchard, une filiale de Sony.

«Le deal a été signé à 1 h 15 dans la nuit de lundi à mardi!, a fièrement expliqué le producteur Pierre Even à La Presse. Plusieurs autres distributeurs ont été intéressés, mais lors de la rencontre avec les gens de The Orchard, Kim et moi avons beaucoup aimé leur approche et ce qu'ils envisageaient pour bien positionner le film.»

Il a cependant été impossible de savoir la somme qu'a dû débourser le distributeur américain pour obtenir les droits d'exploitation de cette comédie dramatique.

Distribué au Canada par Elevation Pictures, et au Québec par Entract Films, The Hummingbird Project sortira en salle au début de la prochaine année.