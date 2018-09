Florian Henckel von Donnersmarck: d'Allemagne et d'Hollywood

(TORONTO) Onze ans après avoir remporté un Oscar grâce à La vie des autres, et huit ans après un passage hollywoodien moins concluant, Florian Henckel von Donnersmarck est de retour avec Never Look Away, un film ambitieux dans lequel il fait ce qu'il sait le mieux faire: parler de l'histoire de l'Allemagne.

Vu de l'extérieur, on pourrait croire que Florian Henckel von Donnersmarck fait partie de ces cinéastes qui, après avoir été révélés de façon spectaculaire sur la scène internationale, ont répondu à l'appel des sirènes hollywoodiennes pour mieux se faire jeter ensuite. Trois ans après avoir reçu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère grâce à La vie des autres, le cinéaste allemand a en effet accepté de réaliser The Tourist, une production hollywoodienne entièrement tournée en Europe, dont les têtes d'affiche étaient Angelina Jolie et Johnny Depp.

Les critiques ont été assassines, et ce thriller romantique a aussi été pris dans un étrange imbroglio aux Golden Globes, où il a été cité dans trois catégories, dont celui de la meilleure comédie. Même s'il a disparu pendant quelques années après cette aventure, le cinéaste ne regrette aucunement cette expérience hollywoodienne.

«Il y a des standards très élevés à Hollywood sur le plan de la fabrication des films, même si le contenu est parfois un peu plus mince, explique-t-il en français au cours d'un entretien accordé à La Presse. Même si on mise davantage sur des projets aux formules bien établies là-bas, je crois qu'il faut tenter d'appliquer les mêmes critères, peu importe dans quel système un film est produit.

«Quand je contemple un projet, poursuit-il, je me demande toujours s'il y a assez de matière pour me tenir éveillé pendant tout le temps qu'il prendra à se concrétiser. Mon cauchemar serait de commencer un film et d'y perdre intérêt en cours de route. Et aussi de manquer d'essence au beau milieu de l'Autobahn! Tout ça pour dire qu'on m'a donné 11 mois pour écrire The Tourist, le tourner et le compléter. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. J'ai aussi eu l'occasion de travailler avec Angelina Jolie et Johnny Depp, deux des plus charmantes personnes qui existent sur Terre, et de tourner le film à Venise, l'une des plus belles villes du monde. Comment pourrais-je regretter?»

Florian Henckel von Donnersmarck comprend d'autant plus mal la férocité de l'accueil à l'époque qu'il dit avoir reçu des messages venus du monde entier le remerciant d'avoir réalisé un film qui, ont-ils dit, leur a fait du bien.

«Je crois que la réaction négative des critiques a plus à voir avec leurs attentes. Ils devaient penser que je leur offrirais un plat gastronomique et ils se sont retrouvés avec une friandise, uniquement faite pour divertir. C'était là mon intention. À mes yeux, ce film était un hymne à la vie. Je l'assume complètement et je suis très heureux de l'avoir fait.»