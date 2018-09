TIFF: le club des 7

Katherine Jerkovic

Les routes en février

Section: Cinéma contemporain du monde

La cinéaste propose son tout premier long métrage, un film de fiction librement inspiré de son propre parcours. Tourné en Uruguay en langue espagnole, Les routes en février relate la quête d'une jeune Montréalaise qui retourne dans son pays natal après une longue absence pour y retrouver sa grand-mère paternelle.

«Je suis très heureuse, mais en même temps, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre! Ma démarche est complètement indépendante et il est possible que je m'y sente comme un chien dans un jeu de quilles, car je n'y suis jamais allée. Ma perception de ce festival est celle d'un très grand marché du film. Quand je regarde la programmation d'un peu plus près, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on y sent une volonté de découvertes à travers de petits films d'auteur, une volonté de laisser place à la diversité aussi, tout ça en présence de la grosse machine industrielle. Je suis surprise - et aussi ravie - qu'un film aussi discret que le mien, qui mise sur la subtilité sans aucun effet de mode, ait été retenu. Dans un panorama très compétitif, je trouve encourageant que ce genre de film puisse encore être sélectionné.»

Kim Nguyen

The Hummingbird Project

Section: Présentations spéciales

À l'instar de Xavier Dolan, Kim Nguyen présentera lui aussi un film en primeur mondiale au TIFF pour la première fois. The Hummingbird Project, dont il a écrit le scénario original, met en vedette Alexander Skarsgård, Jesse Eisenberg et Salma Hayek. La première du film aura lieu demain au prestigieux The Princess of Wales Theatre.

«Il s'agit de la première mondiale du film et ça me met vraiment dans un autre état d'esprit, car j'arrivais habituellement au TIFF en ayant déjà présenté mon film ailleurs auparavant. Il y aura la réaction d'un tout premier public et ça me rend plus fébrile. Quand j'étais à l'école de cinéma, l'un de mes rêves était d'avoir l'occasion de présenter un jour un film dans un beau vieux grand théâtre et là, je me retrouverai dans l'un de ceux-là, le Princess of Wales. Dans le cas de The Hummingbird Project, Toronto était notre premier choix, car le marché américain est très important pour ce film-là. Aucun distributeur ne l'a encore vu. La première, ce samedi, sera cruciale sur ce plan.»

Sébastien Pilote

La disparition des lucioles

Section: Cinéma contemporain du monde

Sébastien Pilote est le seul du groupe qui a été invité au TIFF en dépit du fait que son film a déjà été lancé dans un autre festival. Sa première présence au TIFF remonte à 2007, alors qu'il y avait présenté son court métrage Dust Bowl Ha! Ha!. Mettant en vedette Karelle Tremblay et Pierre-Luc Brillant, La disparition des lucioles relate le parcours d'une jeune femme dont la rencontre avec un musicien sera déterminante.

«Mon attention est surtout dirigée vers la sortie du film au Québec, le 21 septembre, et vers la première québécoise, qui aura lieu au Festival de Québec. Mais tout ça constitue un bel enchaînement. Le film a été lancé au festival de Karlovy Vary, dont la résonance médiatique se situe surtout en Europe centrale et en Europe de l'Est, et je suis heureux de bénéficier d'une plateforme comme le TIFF pour le relancer. Je suis d'autant plus ravi d'être sélectionné, car les organisateurs tiennent de plus en plus à des primeurs mondiales. Cela dit, le film sera présenté de façon plus modeste que s'il avait fait l'objet d'un gala. Mais il sera vu par des gens qui peuvent avoir un impact sur la carrière internationale du film.»

Le 43e TIFF se poursuit jusqu'au 16 septembre.