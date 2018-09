Le TIFF de A à Z

I: Interviews

La vaste majorité des équipes font le déplacement pour accompagner la présentation de leur film. Avec 232 longs métrages, inutile de dire que les différents distributeurs font des pieds et des mains pour tenter d'obtenir l'attention des médias. Le scribe doit ainsi se construire un horaire lui permettant d'emmagasiner pour la saison quantité d'interviews avec les artisans de films qui prendront l'affiche au cours des prochaines semaines et des prochains mois. L'offre est abondante au point où il devra parfois faire des choix déchirants. Et même jeter quelques choux gras.

J: Jet-set

Le succès d'un festival se mesure aussi par la présence d'événements glamour, organisés en marge du festival. C'est le cas à Toronto. Les fêtes attireront des membres du jet-set qui seront là parce qu'il faut y être. Tout simplement.

K: Kilomètres

Cinq cent quarante-cinq kilomètres séparent Toronto de Montréal, ce qui, dans l'état actuel des choses, anéantit pratiquement tout espoir de voir un festival de cinéma international généraliste d'envergure renaître à Montréal. Aucun pays au monde ne peut tenir deux grands festivals de cinéma dans des villes aussi proches, qui plus est à deux semaines d'intervalle.

L: Lady Gaga

Depuis la présentation de A Star Is Born à la Mostra de Venise, il n'y en a plus que pour madame Gaga. La superstar de la musique pop s'amène dans la Ville Reine forte d'une rumeur formidable, engendrée par des médias spécialisés qui lui prédisent déjà une citation à la prochaine cérémonie des Oscars. Elle sera sans doute l'une des figures marquantes de ce 43e TIFF.

M: Marché du film

Oui, le TIFF est un grand festival, tant sur le plan de la sélection que de l'organisation. Mais le fait est que, par sa nature même, l'événement revêt davantage les allures d'un immense marché de luxe. Ce marché est d'ailleurs l'un des plus importants du monde. Même si la section compétitive Platform, qui reste quand même marginale, est apparue il y a quelques années, il reste que le TIFF n'est pas construit autour d'une compétition officielle comme Cannes, Venise ou Berlin. D'où cette impression d'une immense vitrine où chaque professionnel et cinéphile peut choisir ce qui lui convient le mieux.

N: Netflix

Aucune controverse à propos des films distribués par Netflix à Toronto. On pourrait même croire à une prise de position ferme à cet égard. Le 43e TIFF s'est en effet ouvert hier soir avec Outlaw King, un film que le diffuseur en ligne proposera à ses abonnés en exclusivité.

O: Oscars

Le prix du public constitue la plus importante récompense du TIFF. Depuis l'attribution de cette récompense à American Beauty en 2000, les Torontois se font une fierté d'être en amont de la prochaine course aux Oscars. S'il est vrai que l'honneur est souvent remis à l'un des plus sérieux candidats de la course, le lien direct entre le People's Choice Award du TIFF et l'Oscar du meilleur film s'est établi seulement trois fois depuis 2000: Slumdog Millionaire en 2008, The King's Speech en 2010 et 12 Years a Slave en 2013.

P: Primeurs

Dans le secteur très compétitif des festivals de la rentrée, le TIFF tente d'obtenir le plus de primeurs mondiales possible. Venise et Telluride ayant lieu quelques jours avant l'événement torontois, la pression est grande auprès des producteurs et des distributeurs. Cette année, 138 longs métrages sont présentés au TIFF en primeur mondiale, 22 en primeur internationale (ces films sont déjà sortis dans leur pays d'origine) et 72 en primeur nord-américaine.