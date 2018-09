Drake ne sera pas au Festival de Toronto comme prévu

Le rappeur torontois devait présenter la première canadienne de Monsters and Men, un drame sur la violence policière.

Une déclaration envoyée par le TIFF indique qu'«en raison des engagements pris lors de sa tournée actuelle», il ne pourra pas assister à la première.

Drake est l'un des producteurs de Monsters and Men, qui dresse le portrait d'une communauté de Brooklyn ébranlée par la mort d'un homme noir tué par un policier.

Le film met en vedette Anthony Ramos, qui a joué dans Hamilton sur Broadway, John David Washington de Blackkklansman et Kelvin Harrison Jr., qui a joué dans Birth of a Nation et Mudbound.

C'est le premier film du scénariste Reinaldo Marcus Green.

«Monsters and Men est un projet très cher à Drake, indique le communiqué publié jeudi. Il souhaite le plus grand succès au film et est convaincu de sa capacité à inspirer le dialogue.»

Monsters and Men a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Sundance plus tôt cette année.

Drake a collaboré avec les artisans du film dans le cadre d'un partenariat qui utilise son immense popularité pour attirer l'attention sur l'histoire racontée dans le long métrage.

L'interprète d'In My Feelings a déjà parlé de son désir de s'investir dans la production de films et de séries télévisées.

Il a été l'un des producteurs du film The Carter Effect, un documentaire sur la carrière du joueur de la NBA Vince Carter présenté au TIFF de l'année dernière.

Il est également membre de l'équipe de production de la série Euphoria avec Zendaya, bientôt présentée sur HBO.