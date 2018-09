Le nouveau film en anglais de Mélanie Laurent ne sera pas du TIFF

Les organisateurs du TIFF expliquent que Galveston a été retiré parce que Mme Laurent et ses acteurs, « en raison de leurs engagements professionnels », ne pouvaient plus assister à la première canadienne - une exigence pour les projections dans cette prestigieuse section « de gala ».

Galveston met en vedette Ben Foster dans le rôle d'un tueur à gages blessé qui prend la fuite avec une jeune prostituée en difficulté (Elle Fanning) ; Beau Bridges interprète le rôle d'un petit caïd local.

Mélanie Laurent, qu'on a vue cet été dans Le retour du héros, avait aussi été en 2009 l'héroïne française dans Inglourious Basterds (Le commando des bâtards) de Quentin Tarantino. L'actrice a réalisé l'an dernier Plonger, sorti cet été au Québec. Elle avait coréalisé en 2015 le documentaire écologiste Demain, récompensé d'un César, qui a connu une belle carrière en salle.

Le TIFF précise que les billets achetés pour Galveston pourront être utilisés pour assister à une projection du film A Private War, présenté en première mondiale à Toronto. Réalisé par le documentariste américain Matthew Heineman, le film de fiction met en vedette Rosamund Pike dans le rôle de la réputée journaliste américaine Marie Colvin. La correspondante de guerre se lance alors dans la plus dangereuse mission de sa carrière - dans la ville syrienne de Homs, assiégée. L'actrice de Gone Girl donne la réplique à Jamie Dornan (Fifty Shades of Gray), qui incarne le photographe de guerre Paul Conroy.

Le 43e TIFF s'amorce jeudi avec Outlaw King, qui met en vedette Chris Pine dans le rôle du roi Robert de Brus, premier roi d'Écosse, au 14e siècle. Le film est destiné au petit écran (Netflix).