Le Happy End pas si happy de Haneke

Happy End, contrairement à son titre, n'est pas si happy, comme le Funny Games de Haneke n'était pas si funny.

Cette fois, Haneke nous raconte la saga d'une famille de Calais, en France, avec Isabelle Huppert dans le rôle d'Anne Laurent, femme forte et fille d'un entrepreneur amer et atteint de démence - Jean-Louis Trintignant -, qui rêve d'en finir avec la vie, soeur de Pierre Laurent (Mathieu Kassovitz) et mère trop protectrice d'un adulescent et fils raté.

Avant de commencer l'entrevue, il fallait mettre une chose au clair: est-ce que Haneke avait bel et bien invité notre Antoine Bertrand national en audition pour le rôle du fils d'Isabelle Huppert, audition que le Québécois a, au demeurant, déclinée?

«Absolument, a répondu le cinéaste à la première partie de la question. Parce qu'au début, je voulais que le fils soit gros. J'ai vu des dizaines d'acteurs de forte taille en audition, mais finalement, mon idée ne marchait pas, et j'ai pris une autre direction.»

L'autre direction est l'acteur (et chorégraphe) allemand Franz Rogowski, qui est mince et musclé, et qui campe avec brio le fils révolté et dénué de talent.

Un peu comme avec le film Caché, la technologie et les médias jouent ici un rôle prépondérant. Le premier plan qui dure une éternité est vu à travers l'écran de l'iPhone d'Ève, 12 ans, la benjamine du clan et une eau dormante qui en surprend plusieurs en se réveillant. Michael Haneke qui, de son propre aveu, ne connaît rien aux réseaux sociaux, s'est néanmoins abonné à Facebook et à Snapchat. «C'était pour la recherche. Je me suis empressé de me débrancher après, mais ce qui m'a le plus sidéré, c'est pourquoi les gens affichent toutes ces banalités de leur quotidien sur les réseaux sociaux. Je ne comprends vraiment pas.»

Michael Haneke dit qu'il ne comprend pas, mais en voyant son film, une critique féroce et formidable de l'époque, on se dit qu'il a compris plus qu'il ne l'avoue. La suite de l'entrevue à la sortie du film, en janvier.