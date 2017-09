Angelina Jolie enchante Toronto en racontant les horreurs de la guerre

Sally Hawkins et Octavia Spencer dans The Shape of Water

Le monstre magnifique de Del Toro

Hier matin, une grosse heure avant le début de la projection, la salle 3 du Cinéma Scotia était pleine. Pas un seul siège de libre pour voir le Lion d'or de Venise et sans doute le plus beau film du mexicain Guillermo del Toro: The Shape of Water avec Sally Hawkins, déjà promise à un Oscar, entourée de la sublime Octavia Spencer et de Michael Shannon. Hawkins incarne une jeune femme de ménage esseulée qui travaille dans un centre de recherche scientifique mené par un horrible macho dictateur. Ce dernier fait des tests sur un monstre amphibie mi-dieu grec, mi-E.T. tenu en captivité et dont la femme de ménage va tomber éperdument amoureuse.

Enfin, ça, c'est une partie de cette histoire complètement folle sur un thème assez simple : la différence.

Sur papier, le film semble parfaitement insensé, mais les films de Guillermo del Toro, notamment Le Labyrinthe de Pan, sont souvent des fables insensées et délicieusement déjantées. The Shape of Water ne fait pas exception, à la différence que le film semble plus accessible que les autres films du cinéaste, plus maîtrisé aussi, comme en témoignent son Lion d'or ainsi que l'accueil enthousiaste des médias à Toronto.

Arrivé de Venise quelques heures plus tôt, del Toro s'est pointé à la conférence de presse avec plus d'une demi-douzaine d'acteurs ainsi que son scénariste. L'oeil bleu, la mine joviale et le ventre proéminent, le cinéaste mexicain a raconté avoir mis trois longues années à dessiner et à peaufiner le monstre du film en s'inspirant de gravures japonaises de carpes noires et de salamandres, mais aussi de champions nageurs et de Johnny Weissmuller, l'acteur de Tarzan.

Son projet de départ était de faire un film d'amour gothique entre une fille un peu moche et un monstre qui ne la juge pas et l'aime avec les yeux du coeur. Or, lorsqu'il est allé présenter son projet à l'américaine FoxSearchlight, il a tout de suite eu le feu vert. «Et une carte blanche pour faire ce que je voulais, sans restriction aucune, sauf le noir et blanc que j'ai été obligé d'abandonner. Pour le reste, j'ai eu avec ce studio les meilleures relations de toute ma carrière», a-t-il raconté.

Guillermo del Toro ne s'est jamais gêné pour dire du mal de Donald Trump et de son foutu mur entre le Mexique et les États-Unis. Pour lui, les frontières n'ont aucune importance et ne devraient pas exister. «Tout ce qui compte, ce sont les racines et la culture d'où l'on vient. Moi, c'est clair que mes films n'ont pas été réalisés par un Français ou un Suédois, mais par un fou de Mexicain.» On ne pourrait être plus d'accord avec lui: un Mexicain fou peut-être, mais affreusement talentueux.