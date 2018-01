Les Québécois à Sundance

Summer of '84Avec Turbo Kid, sorti en 2015, le trio composé de François Simard, Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell avait fait un tabac dans les festivals de films de genre. Il est de retour avec Summer of '84. On y retrouve Davey (Graham Verchere), adolescent de 15 ans qui, à l'aube de ses vacances estivales, est excité par l'idée qu'un de ses voisins est un tueur en série.

Space Explorers: A New DawnArtistes férus de réalité virtuelle et d'installations vidéo immersives, Paul Raphaël et Félix Lajeunesse ont réalisé Space Explorers: A New Dawn, film consacré aux plus récentes avancées dans l'exploration spatiale. On y suit des astronautes à toutes les étapes de leurs entraînements et missions. Le tandem présente une deuxième oeuvre: Isle of Dogs Behind the Scenes, qui installe le spectateur à l'intérieur du plus récent film de Wes Anderson.

Anote's ArkCe premier long métrage de Matthieu Rytz, cinéaste et photographe en anthropologie visuelle, est inscrit en compétition officielle dans la catégorie des documentaires du monde. Le film s'intéresse aux changements climatiques à travers l'histoire en devenir de Kiribati, un atoll appelé à disparaître en raison de l'élévation du niveau de la mer. Il faut alors s'organiser pour faire émigrer une population entière dans la dignité.

La maison du hérissonCoproduction internationale, ce court métrage d'animation réalisé par Eva Cvijanović et produit par l'ONF a déjà obtenu plus de 25 prix internationaux depuis sa sortie. Cette fable, narrée en français par France Castel, se penche sur l'importance d'avoir son havre de paix, peu importe qui on est. France Castel prête aussi sa voix à un personnage dans le court métrage d'animation Manivald de Chintis Lundgren, aussi présenté par l'ONF à Sundance.

J'aime les fillesCe court métrage de 8 minutes de Diane Obomsawin nous arrive du Studio d'animation française de l'Office national du film. Il s'agit d'une bande dessinée dans laquelle des personnages anthropomorphiques sont utilisés pour raconter et illustrer l'ivresse d'un premier amour.