Vanessa Paradis aurait pu être... Amélie Poulain!

Lors de la conférence de presse consacrée à Un couteau dans le coeur, un film de Yann Gonzalez, en lice pour la Palme d'or, Vanessa Paradis a évoqué les rôles qu'on lui a déjà offerts et qu'elle a dû refuser. Indecent Proposal, qui a mis en vedette Demi Moore, et Le fabuleux destin d'Amélie Poulain figurent notamment sur la liste des rendez-vous manqués.

À l'époque où Jean-Pierre Jeunet a tourné son plus célèbre film, avec l'inoubliable Audrey Tautou, Vanessa Paradis préparait son album Bliss, et Terry Gilliam amorçait alors le tournage de The Man Who Killed Don Quixote avec Johnny Depp, son ancien mari, et Jean Rochefort, tournage qui, bien sûr, fut interrompu. L'actrice n'exprime toutefois aucun regret. « Franchement, chaque fois, je m'en suis mordu les doigts pendant une semaine, a-t-elle déclaré. De toute façon, pendant que je ne tournais pas ces films, je faisais quand même des choses intéressantes ! »