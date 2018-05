Vus sur la Croisette

DOGMAN (en compétition)

Deux fois lauréat du Grand Prix (Gomorra en 2008 et Reality en 2012), Matteo Garrone propose avec Dogman un drame urbain intense, construit autour d'une relation d'amitié toxique entre une brute intimidante et un homme que toute la communauté adore, spécialisé dans le toilettage des chiens. La toute première scène nous montre d'ailleurs un nabot féroce que Marcello (formidable Marcello Fonte) peine à contrôler pendant le shampoing, mais qui se détend comme un prince au moment du séchoir à poils. Dogman, c'est une qualité, jouera constamment sur le chaud et le froid, jusqu'à ce que l'issue, qu'on devine bien, soit inéluctable. C'est que Marcello entretient des liens d'amitié avec Simoncino (Eduardo Pesce, très bon aussi). Ce toxicomane, ancien boxeur récemment sorti de prison, est l'intimidateur de la place, qu'un rien peut faire rager. Marcello, qui vend aussi de la drogue pour arrondir ses fins de mois, devient ainsi le pantin de ce matamore, qui abuse de lui plus que de raison. Au-delà du simple film de vengeance, Dogman se distingue aussi grâce à l'étude psychologique des deux protagonistes. La violence y est parfois montrée très crûment, mais Garrone orchestre habilement ce théâtre de la bestialité humaine en inversant les rôles et en prenant les animaux à témoin. Un film puissant.