Le Québec à la Quinzaine des réalisateurs

À quoi vous attendez-vous pour cette première présence à Cannes?

Je suis impressionné. On se rend compte à quel point c'est gros, et à quel point c'est beau aussi. Donc, le festival m'impressionne et l'endroit me charme. Ça donne juste envie d'aller se mettre les pieds dans l'eau ! Plus sérieusement, j'arrive ici sans trop savoir à quoi m'attendre. Je me suis rendu compte qu'à chaque projection - je l'ai vécu pendant les Rendez-vous -, le film fait beaucoup réagir.

Quelles sortes de réactions votre film engendre-t-il?

C'est justement ça qui est plus difficile à mesurer. Plusieurs spectateurs l'aiment et l'apprécient, mais d'autres le détestent parce qu'ils ne peuvent pas supporter ce qu'ils voient. Le sujet provoque une réaction viscérale, en fait. À mes yeux, il y a quelque chose de très libérateur dans cette histoire, mais il y a des gens qui ne le voient pas comme ça et le prennent davantage au premier degré. Même si l'aspect artificiel est très apparent, on dissèque quand même un corps et on l'ouvre. Quand ce film a été présenté au festival Regard à Saguenay, je me suis bien aperçu que les gens mettaient un petit moment avant de réagir, comme s'ils étaient un peu sous le choc.

À la Quinzaine, votre film sera présenté dans le cadre d'un bouquet de courts métrages. Préférez-vous cette formule? Ou est-ce mieux de programmer un court métrage avant un long?

J'aime la formule d'un programme consacré uniquement à des courts métrages, mais encore faut-il que ton film soit bien placé. Là, je ne sais pas encore où Le sujet sera placé dans le programme de la Quinzaine et j'avoue que ça me fait un peu peur. Au mauvais endroit, au mauvais moment, le film peut complètement tomber à plat. Les tonalités des oeuvres présentées avant peuvent aussi jouer. Pour ce film, la place idéale serait au tout début du programme ou à la toute fin. C'est un film qui fait vivre quelque chose au spectateur, qui relève du ressenti et qui remue. Il est conçu comme ça.