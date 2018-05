Vus sur la Croisette

Solo: A Star Wars Story (hors compétition)

Il est toujours un peu étrange de voir dans le temple du cinéma d'auteur une superproduction hollywoodienne destinée à faire bientôt courir les foules partout sur la planète. Or, Solo: A Star Wars Story, lancé hier à Cannes, est justement la seule production de cette nature présentée dans un festival où le fossé semble s'élargir d'année en année entre Hollywood et la Croisette. Réalisé par Ron Howard, qui a pris le relais de Phil Lord et Christopher Miller, Solo: A Star Wars Story n'est pas la catastrophe que certains craignaient, pas plus qu'il ne se démarquera de façon particulière dans l'ensemble de la série. Les scènes de poursuites intergalactiques sont bien enlevées, à défaut d'être originales, et on s'amusera de l'espèce de bromance qui s'installe entre le jeune Han Solo et Chewbacca, le fidèle allié poilu. Alden Ehrenreich, choisi pour incarner le plus populaire personnage de la franchise dans ses années de jeunesse, s'acquitte fort bien de sa tâche. On le soupçonne même d'avoir étudié l'attitude du personnage auprès du maître, Harrison Ford, tant il parvient à en mimer le charme.