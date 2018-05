Cannes: le premier Spike Lee de l'ère Trump

Jusqu'ici, parmi les favoris pour la Palme d'or, Cold War, un drame romantique campé dans les années d'après-guerre, formidablement mené par le cinéaste polonais Pawel Pawlikowski, lauréat de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2015 grâce à Ida.

Leto (L'été), drame musical russe sur une icône de la scène rock des années 80, a aussi charmé les festivaliers. Kirill Serebrennikov, cinéaste assigné à résidence par les autorités russes, pourrait recevoir un prix, tout comme l'autre cinéaste interdit de sortie de son pays, l'Iranien Jafar Panahi. Son film, Trois visages, est magnifique. On retient aussi le très beau Lazzaro Felice, nouvel opus de la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher.

Des films signés Nadine Labaki, Matteo Garrone et, surtout, Nuri Bilge Ceylan, seul cinéaste déjà lauréat d'une Palme d'or dans cette sélection, seront à leur tour présentés au cours de la semaine.

Un «avant » et un «après» 2018

Alors oui, il y a les films. Mais il y a aussi le reste. Cette année, le festivalier a l'impression que le reste a tout autant, sinon plus d'importance à Cannes. Il y a d'abord ce mouvement pour revendiquer, à juste titre, une approche égalitaire et paritaire pour les femmes dans le milieu du cinéma. Toutes les conversations convergent inévitablement vers ce nouveau paradigme, cette nouvelle prise de conscience. On pourra dire désormais qu'il y aura eu un «avant» et un «après» 2018. Le Festival de Cannes, et aussi les deux sections parallèles qui le composent, ont d'ailleurs été les premiers à signer hier une charte en faveur de la parité femmes-hommes dans les festivals de cinéma. D'autres emboîteront le pas.

Les profonds changements touchent aussi la sélection, moins axée sur les abonnés et les grands noms, ainsi que l'organisation du festival en général. Dans la pratique, la nouvelle règle obligeant les journalistes à voir les films simultanément, ou seulement le lendemain de leur projection officielle, les fait évidemment râler, car leur travail doit souvent être décalé d'une journée. Par exemple, l'un des plus grands événements du festival, la présentation hors concours de The House that Jack Built de Lars Von Trier, a eu lieu hier soir à 22 h 30, mais les journalistes n'ont pas été admis à cette projection officielle, à quelques rares exceptions près. La projection destinée à la presse a plutôt lieu ce matin à 8 h 30. On y sera, bon pied bon oeil!