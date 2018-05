La SODEC veut forger des alliances

«En plus, je suis très contente qu'avec 42 % de projets scénarisés ou réalisés par des femmes, nous ayons atteint la parité. Nous n'avons aucunement changé nos critères de sélection, mais en obligeant les producteurs à déposer un deuxième projet avec des femmes, on s'expose à une plus grande diversité. Et ce, sans quotas!»

La nouvelle directrice de la SODEC est présente à Cannes pour soutenir le cinéma québécois au Marché du film, et aussi pour participer à des rencontres visant de meilleurs échanges avec l'étranger, particulièrement les pays francophones.

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications du Québec, a aussi fait un petit saut à Cannes, histoire de bien soutenir les initiatives de la SODEC.

«C'est tellement effervescent ici! a-t-elle déclaré. Les discussions sont très stimulantes et fructueuses. On se concentre principalement sur nos partenaires francophones, chez lesquels on sent une véritable volonté, très partagée, de consolider nos liens et de collaborer davantage.»