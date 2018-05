Vus sur la Croisette

Wildlife (à la Semaine de la critique): Paul Dano convaincant à titre de réalisateur

Dans There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson) et Prisoners (Denis Villeneuve), Paul Dano s'est fait remarquer en proposant des compositions très particulières. On retrouve cette singularité dans sa toute première réalisation, très maîtrisée. Mettant en vedette Jake Gyllenhaal et Carey Mulligan, Wildlife, qui a ouvert hier la Semaine de la critique (une section parallèle dévolue aux premiers et seconds films), est un drame familial campé en 1960, dans lequel un couple se désagrège sous les yeux de son fils de 14 ans (Ed Oxenbould). Adapté du roman de Richard Ford (Une saison ardente en français), le récit s'illustre surtout par la façon à la fois sobre et éloquente qu'a choisie Paul Dano pour raconter l'histoire, mais aussi par la justesse avec laquelle il évoque un changement de mentalités. Carey Mulligan est magnifique dans le rôle d'une «femme d'intérieur» dont la colère gronde en sourdine. Jake Gyllenhaal l'est tout autant dans celui d'un homme bien conscient que la nouvelle époque annoncée lui sera fatale s'il ne réussit pas à s'adapter.