Denis Villeneuve: «Je suis détendu, mais je prends mon rôle au sérieux!»

(Cannes) Denis Villeneuve a rencontré la presse québécoise aujourd'hui afin de discuter de son rôle à titre de membre du jury, que préside Cate Blanchett. Les huit jurés et la présidente auront la tâche délicate d'élaborer un palmarès et de déterminer lequel des 21 longs métrages en lice obtiendra la Palme d'or.

«J'ai envie de défendre les cinéastes qui auront l'audace d'essayer de pousser plus loin le langage cinématographique et d'élargir le vocabulaire, a confié le cinéaste québécois. La poésie cinématographique me touche. Je n'ai cependant aucun a priori à propos des thèmes. D'ailleurs, je ne veux absolument rien lire sur les films parce que je veux les découvrir moi-même. Je veux à peine en connaître les titres. Hier, pendant la cérémonie d'ouverture, ils ont montré des extraits des films en compétition et je me suis fermé les yeux pendant toute la séquence! J'avais déjà fait cette expérience au Festival du nouveau cinéma il y a plusieurs années et j'avais trouvé cet exercice vraiment intéressant.»

Se disant très détendu, Denis Villeneuve prend néanmoins son rôle très au sérieux.

«Je ne lirai rien du tout, car je ne veux surtout pas que mon regard soit influencé par l'accueil qu'aura un film dans la presse ou chez les festivaliers. Je me retire complètement et je compte être discipliné.»

Le plaisir retrouvé de l'écriture

Le réalisateur de Blade Runner 2049 a par ailleurs révélé qu'une première version du scénario de Dune, l'adaptation cinématographique du célèbre roman de Frank Herbert, est maintenant prête. Le projet devrait même entrer dans sa phase de pré production bientôt. En principe, deux films en seront tirés.

«Eric Roth a écrit le premier jet et je l'ai travaillé de mon côté ensuite, a expliqué le cinéaste. Je n'ai pas eu un tel fun sur le plan créatif depuis Incendies! Mon souhait aurait été de réaliser les deux films en même temps mais ce sera trop cher. On les fera un à la fois.»