Laurent Weil: quinze ans de montée des marches

Vous avez été chroniqueur, rédacteur en chef du magazine Ciné Live, directeur adjoint de Canal+, et vous êtes depuis 15 ans le porte-parole de la chaîne en matière de cinéma. Quel est votre rôle pendant le Festival de Cannes?

Je me tiens au bas des marches, dans un très petit périmètre, et j'ai le mandat de décrire ce qui se passe en direct et de faire les interviews, principalement avec ceux qui sont sur le point de présenter leur film. Même si j'ai maintenant quelques années d'expérience, je ne peux jamais vraiment savoir à quoi m'attendre, car il y a toujours des imprévus. Chaque année, on remet les compteurs à zéro et on ressent la même fébrilité!

À la veille de ce marathon, avez-vous fait une préparation particulière?

À part me renseigner sur les films en lice et leurs artisans, je ne peux pas vraiment préparer beaucoup de choses. Il faut improviser, selon la présence des artisans et le déroulement de la soirée. Auparavant, j'avais l'habitude de me pointer le matin à la projection de presse du film présenté officiellement le même soir, mais je ne pourrai pas le faire cette année, étant donné que les projections de presse seront désormais présentées simultanément aux projections officielles. Comme je suis au coeur de l'action, il y a évidemment beaucoup de bruit, et autant de distractions de toutes natures. J'ai parfois du mal à entendre mes invités, ils ont parfois du mal à m'entendre, et je reçois les indications de la régie grâce à une oreillette, sans accès à un moniteur. On saute un peu dans le vide, mais ces conditions créent parfois la magie!

À cet égard, y a-t-il un moment qui surgit spontanément à votre esprit?

En 2011, Brad Pitt est venu à Cannes pour accompagner la présentation de The Tree of Life [de Terrence Malick], qui devait plus tard remporter la Palme d'or. On nous avait dit qu'il n'accorderait aucune interview pendant son passage, mais il a finalement consenti à s'arrêter devant notre caméra. Nous avons parlé pendant six ou sept minutes et, miraculeusement, un silence presque total est tombé pendant la conversation! C'était très étonnant!

Et le pire?

Un soir de clôture, un orage s'est abattu sur la Croisette, si violent que nous avons dû quitter les ondes par souci de sécurité. Nous avons toutefois pu regagner les ondes une fois que nous nous sommes réinstallés à l'intérieur du Palais des festivals. C'était très particulier!

Vous animez aussi Rencontres de cinéma, une émission hebdomadaire. Quel est le programme pendant le festival?

Nous avons déjà préenregistré deux numéros spéciaux. Le premier est consacré au film d'ouverture, Everybody Knows, où nous recevons Penélope Cruz et Javier Bardem. Le deuxième est consacré au film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite, dont les têtes d'affiche sont Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamps. Pendant le festival, nous en enregistrons un troisième, cette fois avec Marion Cotillard, vedette de Gueule d'ange, un film de Vanessa Filho, sélectionné à Un certain regard.

Diffuseur du Festival de Cannes, Canal+ International proposera quotidiennement, à compter de 13 h aujourd'hui, les montées des marches décrites par Laurent Weil. Les trois numéros spéciaux de Rencontres de cinéma seront aussi diffusés pendant le festival. Le Journal du festival, animé par Michel Denisot, sera également relayé quotidiennement par Canal+ International.