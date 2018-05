Un certain regard et Caméra d'or: des jurys majoritairement féminins

À l'image du jury qui devra élire la prochaine Palme d'or, les jurys d'Un certain regard et de la Caméra d'or sont majoritairement féminins, a annoncé lundi le Festival de Cannes, qui débute mardi.

Présidé par l'acteur hollywoodien Benicio del Toro (Sicario), le jury d'Un Certain Regard, considéré comme la deuxième compétition de la sélection officielle, est composé de trois femmes et deux hommes.

Parmi eux, l'actrice française Virginie Ledoyen, la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir et le réalisateur russe Kantemir Balagov, découvert l'an dernier avec son premier film Tesnota, une vie à l'étroit.

Ils remettront leurs récompenses le 18 mai, veille de clôture du Festival, et choisiront parmi les 18 films présentés dans cette section.

L'an dernier, avait été primé Un homme intègre de l'Iranien Mohammad Rasoulof.

Le jury de la Caméra d'or, qui récompense chaque année le meilleur premier film toutes sections confondues, compte pour sa part quatre femmes et trois hommes, dont la présidente, la réalisatrice suisse Ursula Meier, le tandem de réalisateurs français, Arnaud et Jean-Marie Larrieu, et la critique française Iris Brey.

Quelque 19 films sont en lice pour prendre la suite de Jeune femme de Leonor Seraille, lauréat 2017 de la Caméra d'or. Le prix 2018 sera remis le 19 mai, le même jour que l'annonce de la Palme d'or.