Un Québécois à la Maison des scénaristes à Cannes

Ces rencontres ont pour but de faciliter des ententes entre scénaristes et producteurs. Il s'agit du seul scénario québécois et canadien qui a été retenu cette année à la Maison des scénaristes.

L'histoire met en scène une gardienne de stationnement et un chef d'orchestre tunisien qui se retrouvent dans un autobus roulant vers un village où ils doivent habiter et travailler.

Ce voyage permettra à ces deux êtres qui n'ont rien en commun d'apprendre à se connaître et s'apprécier.

Richard Lacombe a scénarisé et réalisé plusieurs courts métrages, séries et longs métrages documentaires, ainsi que la série de fiction La dérape (Illico).