Cannes: la sélection Un certain regard et les films hors compétition

Un certain regard, section créée en 1978, présente des films dits atypiques ou de réalisateurs encore peu connus.

Un total de quinze films ont été annoncés dans cette section jeudi par le délégué général du festival, Thierry Frémaux.

- À genoux les gars (Sextape) du Français Antoine Desrosières

- The Gentle Indifference of the World du Kazakh Adilkhan Yerzhanov

- El Angel de l'Argentin Luis Ortega

- In My Room de l'Allemand Ulrich Köhler

- Die Stropers (Les moissonneurs) du Sudafricain Etienne Kallos

- Mon tissu préféré de la Syrienne Gaya Jiji

- Rafiki (Friend) de la Kényane Wanuri Kahiu

- Euphoria de l'Italienne Valeria Golino

- Gueule d'ange de la Française Vanessa Filho

- Girl du Belge Lukas Dhont

- Manto de l'Indienne Nandita Das

- Long Day's Journey Into Night du Chinois Bi Gan

- Les chatouilles des Français Andréa Bescond et Éric Métayer

- Sofia de la Franco-Marocaine Meryem Benm'Barek

- Gräns (Border) de l'Iranien Ali Abbasi

Les films hors compétition

- Le grand bain de Gilles Lellouche

- Solo: A Star Wars Story de Ron Howard

Les séances de minuit

- Gongjak (The Spy Gone North), de Yoon Jong-Bin

- Arctic, de Joe Penna

Les séances spéciales

- Pope Francis - A Man of His World de Wim Wenders

- La traversée de Romain Goupil

- À tous vents de Michel Toesca

- Les âmes mortes de Wang Bing

- O grande circo mistico (Le grand cirque mystique) de Carlos Diegues

- The State Against Mandela And The Others de Nicolas Champeaux et Gilles Porte

- 10 Years in Thailand d'Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol et Apichatpong Weerasethakul.